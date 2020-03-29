Kim Milyoner Olmak İster'de sempatik tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı Türkiye'yi kahkahaya boğdu! İşte o anlar

Sempatik tavırları ve Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğan hayat hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Yeniceli, babasıyla çiftçilik ve besicilik yaparken yaptığı uzun koşularla keşfedilme anlarını böyle anlattı:

'Köyde bir hacı amcamız var; kaç dakikada inilir çıkılır tartışılırken ben geldim. Beni karşı tepeye koşturdular. Onu kazandım gurbetçi amca bana maraton koş dedi. Sonra gittim ilçede araştırdım. Sonra maratona katıldım. Haberim çıktı Uşak'ta kazanınca...

Antrenör bulununca Uşak'ta, antrenörüm dedi ki, 'Ben seni nasıl koşuyorsun bir göreyim' dedi. 'Ben seni arayıncaya kadar koş. Ben seni arayınca dönersin' dedi. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum Manisa Salihli'ye kadar inivermişim.

Hocamı aradım. 'Hocam çok yoruldum, ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi?' dedim. 'Neredesin sen' dedi. 'Manisa Salihli yazıyor hocam' dedim. 'Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk' dedi. Gece yarısı geri döndüm Kenan abi.'

Maraton koşucusu Akın Yeniceli'nin Kim Milyoner Olmak İster'de anlattıkları seyircileri kahkahaya boğdu

İşte bu sözler Kenan İmirzalıoğlu ve ekran başındaki seyircileri gülmekten kırdı geçirdi.