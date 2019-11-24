Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun duygusal anları... Gözyaşlarına hakim olamadı!

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşam yayınlanan bölümünde gelen soru İmirzalıoğlu’nu gözyaşlarına hakim olamadı. İmirzalıoğlu, Ezel dizisinde birlikte rol aldığı Tuncel Kurtiz’in sesini duyunca duygusal anlar yaşadı.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan 27 yaşındaki Mona Begüm Çalış’a çıkan soru stüdyoda duygusal anlara sebep oldu. İşte soru:

Tuncel Kurtiz’den dinlediğiniz “Reading Zindanı Baladı” adlı şiir, hangi şaire aittir?

Yarışmacı B Oscar Wilde diyerek doğru cevap verdi ve 15 bi TL değerindeki baraj sorusunu geçti.

Kenan İmirzalıoğlu soruyla alakalı: “Tuncel Kurtiz’i rahmetle anıyoruz. Sesini duymak duygulandırdı bizi. Tuncel Kurtiz’in sesini duymak derinden etkiledi beni. Hem değerli bir büyüğümdü, hem de çok yakın arkadaşımdı” ifadelerini kullandı.