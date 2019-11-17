Kim Milyoner Olmak İsterde Kenan İmirzalıoğlu'na Ezel sürprizi! Soruyu bilemeyince...

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının son bölümünde sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun yüzünü ‘Ezel’ sorusu güldürdü.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Seçil Ezgin’e 7500 TL değerindeki soru Ezel dizisinden geldi. İmirzalıoğlu’nun 2009 yılında Tuncel Kurtiz ile başrollerini paylaştığı dizi büyük ses getirmişti. İşte o soru

“Ezel” adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır.

A: Bayraktar

B: Sancaktar

C: Alemdar

D: Haznedar

Yarışmacı sorunun cevabı için tereddüte düşünce telefon joker hakkını kullanmak istedi. Telefonla bağlandığı isim de net bir cevap veremeyince Seçil Sezgin D şıkkı ‘Alemdar’ diyerek yanlış cevabı verdi ve 1000 TL ödül alarak yarışmadan ayrıldı.

DAHA ÖNCE DE DELİ YÜREKTEN SORU GELMİŞTİ

"Yusuf Miroğlu, hangi televizyon dizisinin baş karakteridir" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster izleyenlerine son bölümüne damgasını vurdu. Çünkü o karakter, yarışmanın sunucusu olan Kenan İmirzalıoğlu’nun 1999-2002 yılları arasında Deli Yürek dizisinde canlandırdığı karakterdi.

Ancak Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısındaki yarışmacı, “Karadayı, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ezel” şıkları için ünlü sunucudan yardım istedi.

Yarışmacı ilk önce İmirzalıoğlu’na, “Yusuf Miroğlu’nu tanıyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Kenan İmirzalıoğlu ise “Tabi, benim bir tanışıklığım var” diyerek kendisini gülmekten alıkoyamadı. İki şık arasında kalan yarışmacı, son saniyelere girilirken, soruya yanıt verdi.

Doğru yanıtı bulan yarışmacı, “Sizden yardım beklerdim” dedi. İmirzalıoğlu ise, “Nasıl yardım edeyim. Zaten karşında oturuyor. En büyük tüyo benim burada” dedi.