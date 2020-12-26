Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran soru! Herkes A zannetti ama...

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yayınlanan son bölümünde çıkan o soru herkesi şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv’de yayınlanan yarışmada mücadele eden 24 yaşındaki Aybüke Güngör 8 soruya da doğru cevap vererek 60 bin TL değerindeki 9. soruya çıkmaya hak kazandı.



Doğma büyüme Ankaralı olan 24 yaşındaki Aybüke Güngör Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuş 60 bin TL kazanmayı hedefleyen Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ödül kazanması durumunda bu parayı eğitim hayatı için kullanmak istediğini dile getirdi. Genç yarışmacı kendisine yöneltilen 60 bin TL’lik soruya verdiği yanıtın yanlış çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

60 bin TL değerindeki “2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliot, ikizi Amy Elliot’tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir?” sorusuna “A: 87 dakika” cevabını veren Aybüke Güngör cevabın “87 gün” çıkması üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Ekran başındaki herkes cevabı A şıkkı zannetti ama Kim Milyoner Olmak İster yarışması herkesi ters köşe yaptı.