Kim Milyoner Olmak İster'de cevabını herkesin merak ettiği Piri Reis sorusu geceye damgasını vurdu

Kim Milyoner Olmak İster yarışması Cumartesi akşamları ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara geliyor. Dün gece yarışmaya Tekirdağ'dan katılan Halit Güven isimli yarışmacı 125.000 TL kazanmak isteğidiğni söyleyerek soruları yanıtlamaya başladı.

10. soruya kadar gelen yarışmacı 125.000 TL değerindeki "Piri Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?" sorusunnu yanıtlamayarak çekilme kararı aldı.

Büyük kararsızlık yaşayan yarışmacı Halit Güven'in zorlandığı anlar ekran başındaki seyircilere de heyecanlı anlan yaşattı. 125.000 TL değerindeki soru sosyal medyada da çok konuşuldu.

MİLYONER YARIŞMACISI HALİT GÜVEN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan ve yarışmaya Tekirdağ’dan katılan 29 yaşındaki Halit Güven, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Şu anda aile şirketinde inşaat malzemeleri ticaretiyle ilgilenen Halit Bey, yarışmada 125.000 TL kazanarak yurt dışında yüksek lisans eğitimi almak için yarışmaya katıldı.