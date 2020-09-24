Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz joker oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz joker olarak programa konuk olacak. Atv'nin sevilen yarışma programı 26 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüyle yeni sezonu açacak. Kenan İmirzalıoğlu ile Cem Yılmaz arasındaki diyalog ise izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak.

CEM YILMAZ SÜRPRİZİ!

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunun ilk bölümünde ünlü komedyen Cem Yılmaz telefon jokeri olarak konuk olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile Cem Yılmaz arasındaki diyalog ise izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak.