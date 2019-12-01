Kim Milyoner Olmak İster'de ailesini dava eden yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan olay yanıt!

Kenan İmirzalıoğlu‘nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına bir avukat yarışmacı olarak katıldı. Avukat, ailesine “benim rızamı almadınız davası” açacağını dile getirdiği anlar herkeste şaşkınlık yaratttı.

Yarışmaya kimlerle geldiğini soran İmirzalıoğlu’na ailesi ile bir bağı olmadığını, kazandığı para ile dava açacağını belirten avukat, sosyal medya gücü ile sevgi bağı ile edindiği yakınları olduğunu ama yanında gelme taleplerin çok olması yüzünden yalnız geldiğini belirtti.

Yarışmacı konuşmasında Hindistan’da da benzer şekilde bir davanın kazanıldığını ve benzeri bir film yapıldığını söyledi. Bu konuyla alakalı “farkındalık” yaratmak istediğini belirten yarışmacıya program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “biz yine de annelerimizin kıymetini bilelim” diyerek manidar bir cevap verdi.