Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 1 milyon TL'lik soruya ulaşan Arda Ayten hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1 milyonluk soruya ulaşmaya hak kazanan Arda Ayten'i sezon sonuna sakladıklarını açıkladı.
Murat Yıldırım, 29 Haziran günü yayınlanan programdan bir gün önce, “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık” açıklamasında bulundu.