Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak"

Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 1 milyon TL'lik soruya ulaşan Arda Ayten hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1 milyonluk soruya ulaşmaya hak kazanan Arda Ayten'i sezon sonuna sakladıklarını açıkladı.

 Murat Yıldırım, 29 Haziran günü yayınlanan programdan bir gün önce, “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık” açıklamasında bulundu. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
Murat Dalkılıç: Patron Hande, o ne derse o olur
ABD'de reyting rekoru kırdı
Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
<p> KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.</p> <p>Sınava çalışmadığını belirten Mehmet Nuri Yorul

Adaylardan 2019 KPSS yorumları!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları