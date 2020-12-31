Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? Milyoner'de bomba konuklar!

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları da 31 Aralık Perşembe gecesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Birbirinden ünlü konuklar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yılbaşı özel konukları...



KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

31 Aralık Perşembe gecesi yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıkacak Kim Milyoner Olmak İster’in konukları Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu olacak. Yılbaşı gecesi yarışacak ünlü isimler Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.