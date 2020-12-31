Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konuğu Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç aslen nereli, kaç yaşında?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yılbaşı özel programına konuk olan Serdar Ortaç ekran başındaki izleyicilerin yüzünü güldürmeyi başardı. Burak Kut ve Emel Müftüoğlu’nun da katıldığı programda Çocuk Esirgeme Kurumu için mücadele eden Ortaç söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konuğu Serdar Ortaç nereli? İşte Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi...



SERDAR ORTAÇ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Serdar Ortaç 16 Şubat 1970’de İstanbul’da dünyaya geldi. Serdar Ortaç aslen Kastamonuludur ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

SERDAR ORTAÇ ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Aşk İçin (1994)

Yaz Yağmuru (1996)

Gecelerin Adamı (1998)

Bilsem ki (1999)

Okyanus (2002)

Çakra (2004)

Mesafe (2006)

Nefes (2008)

Kara Kedi (2010)

Ray (2012)

Bana Göre Aşk (2014)

Çek Elini Kalbimden (2015)

Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

Gıybet (2016)

Cımbız (2017)