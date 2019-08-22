Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 1 milyon TL değerindeki soru için geri sayım başladı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yeni sezonu için meraklı bekleyiş sürüyor. Murat Yıldırım’ın sunuculuğunda yayınlanan programda son bölüme 19 yaşındaki Arda Ayten damga vurmuştu. Ayten, 250 bin TL’lik soruyu bilerek final sorusunu görmeye hak kazanmıştı. Fakat yarışma sezon finali yaptığı için 1 milyon TL’ değerindeki soru yeni sezona kaldı. Yarışmanın hayranları ‘Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?’ sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM (SEZON) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı fakat yarışmanın Eylül ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Genç yarışmacı Arda Ayten yeni sezonda 1 milyon TL değerindeki soru ile karşılaşacak. Ayten, 250 bin TL’yi alıp çekilebilecek ya da son soruya cevap verip 1 milyonun sahibi olmak isteyecek.

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulundu. Başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı. Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruları doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.