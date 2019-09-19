Kim Milyoner Olmak İster tanıtım videosu yayınlandı! Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? sorusu Eylül ayının sonlarına yaklaşmamız nedeniyle aratılmaya başladı. Sezona ara veren dizi ve yarışma programları yeniden başlayınca gözler Kim Milyonar Olmak İster yeni sezon tarihine çevrildi. Sevilen yarışma programının sunuculuğunu son 3 yıldır Murat Yıldırım yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde Ramo adlı dizide rol alacağı için sunuculuğu bıraktığını duyuran Murat Yıldırım yeni sezonda yer almayacağını duyurmuştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu üstlendiği öğrenildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu ile ilgili ayrıntılar

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonunu ile alakalı net bir bilgi paylaşılmadı. Atv yeni sezon ile alakalı tanıtım videosu yayınladı. Yarışma programının çok yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Genç yarışmacı Arda Ayten yeni sezonda 1 milyon TL değerindeki soru ile karşılaşacak. Ayten, 250 bin TL’yi alıp çekilebilecek ya da son soruya cevap verip 1 milyonun sahibi olmak isteyecek.

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulundu. Başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı. Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruları doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.