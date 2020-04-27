Kim Kardashian'ın Türkleri hedef alan paylaşımına tepki yağdı! Demet Akalın'dan da okkalı cevap

Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yalanını paylaştı. Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN'DAN 'OKKALI' CEVAP

Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Ünlüler dünyasında ise ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı: "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.