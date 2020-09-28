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  • Kim Kardashian'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan paylaşımına tepki yağdı!
28 Eylül 2020 Pazartesi 13:10 | Son Güncelleme:

Kim Kardashian'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan paylaşımına tepki yağdı!

Kim Kardashian'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan paylaşımına tepki yağdı!

Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlarda bulundu. Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmayla ilgili "Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" dedi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian ise konu hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı.

"AZERBAYCAN'A ABD ASKERİ YARDIMI DURMALI"

Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu iddia etti. Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de iddia ederek, "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Kim Kardashian'ın paylaşımlarının altına ise binlerce tepki mesajı geldi. Türk sosyal medya kullanıcıları İngilizce tweetlerle Kardashian'a tepki gösterdi.

<p>Kardeşler arasındaki kıskançlıklar, oldukça sık rastlanan ve anne babaları zorlayan durumlardır.

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