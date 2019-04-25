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  3. Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği

Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği

Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği

Kardahian ailesinin en gözde üyesi Kim Kardashian. Her yaptığı, her giydiği olay olan gösteri dünyasının ünlü yıldızı Kim Kardashian okuduğu mesleği yapmaya karar vermiş. Bakın Kim Kardashian'ın gerçek mesleği ne...

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Üç çocuk annesi olan yakında Kanye West ile birlikte ve taşıyıcı anne aracılığıyla dördüncü bebeklerine de kavuşmaya hazırlanan 38 yaşındaki Kardashian, bir röportajında geleceğe dair bir kararını açıkladı.

Neredeyse bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan ve bu sayede hem şöhret hem servet kazanan 38 yaşındaki Kardashian, avukat oluyor.

Kardashian, San Francisco'da bir hukuk bürosunda 4 yıl sürecek bir staja başladığını anlattı.

2022'de de California barosu için sınava gireceğini söyledi. Kim Kardashian'ın bu dört yıl boyunca haftada en az 18 saat çalışması gerekiyor.

California'da hukuk fakültesini bitirmeden baro sınavlarına girilebiliyor.

ABD'de bu tür bir işleyişin yürütüldüğü üç tane daha eyalet bulunuyor.

Kim Kardashian'ın babası Robert Kardashian da çok ünlü bir avukattı.

1994'de eşini öldürmekle suçlanan O.J. Simpson'ın avukatlığını üstlenen Robert Kardashian, davanın sonunda Simpson'ın beraat etmesini de sağlamıştı.

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