Kim Kardashian paylaşımlarıyla tepki çekmişti... YouTube kanalını hacklediler!

Kozmetik markası sahibi ve TV şovu yıldızı Kim Kardashian, yaptığı açıklamalardan sonra büyük tepki çekmiş, Instagram tarafından paylaşımları silinmişti. Kardashian’ın dün akşam da YouTube hesabı hacklendi.

YouTube'da 1,6 milyon takipçisi olan Kardashian'ın hesabının bilgi kısmına ‘Porno yıldızı’ yazıldı. Kardashian, kısa süre içinde hesabını geri aldı.

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın günlük rutinlerini ve makyajlarını paylaştığı bir YouTube kanalı var.