Kim Kardashian lahmacuna 'ermeni pizzası' dedi, Demet Akalın ve Ebru Polat tepki gösterdi

Kim Kardashian, Instagram hesabından lahmacun videosu paylaştı. Dün akşam evine lahmacun sipariş veren Kardashian, 'Ermeni pizzası' olarak tanıtınca kıyamet koptu. Kardashian'ın bu paylaşımına ünlü isimlerden de tepki geldi.

"Made in Türkiye bebeğim"

Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayınlayan Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat tepki gösterdi. Demet Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" yazdı. Polat ise, "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" ifadelerini kullandı.