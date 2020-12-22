Kim Kardashian kesenin ağzını açtı! Takipçilerine para dağatacak

Magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden Kim Kardashian kesenin ağzını açtı. Twitter hesabından 68 milyon takipçisi bulunan Kardashian yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.



Kanye West ile evli olan Kim Kardashian yaptığı paylaşımda bin şanslı takipçisine 500’er dolar nakit para hediye edeceğini duyurdu. Kısa sürede yoğun ilgi gören ve binlerce kişinin katılım gösterdiği paylaşım sosyal medya gündemini altüst etti.

40 yaşındaki Amerikalı yıldız, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Selam arkadaşlar! Yılın en mükemmel zamanı. Biliyorum 2020 çok zordu ve insanlar mücadele ediyor ve kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor. 1000 kişiye 500 dolar göndererek sevgiyi yaymak istiyorum” yazdı.

Kardashian’ın 500 dolar vermek için şartı ise belirlediği etiket ile yanıt yazmak oldu.

Ünlü yıldızın hayranları, binlerce mesaj yağdırdı ve böyle bir fırsat verdiği için Kardashian’a minnettar olduklarını belirtti.

MİLYARDERLER STATÜSÜNDE

Yazın güzellik şirketinden 200 milyon dolarlık hisse satan Kim Kardashian, 'milyarder' statüsüne ulaşmıştı. KKW Beauty adlı güzellik şirketindeki yüzde 20'lik hissesini Coty şirketine satan ünlü isim, bu satışla markasının değerini 1 milyar dolara çıkarmıştı.