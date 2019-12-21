Kim Kardashian ile Kylie Jenner arasında kıskançlık krizi! Parayla satın aldı

Amerika’lı magazin yıldızı Kim Kardashian ile Kylie Jenner arasındaki kıskançlık kirizi devam ediyor. İddiaya göre Kim Kardashian sosyal medya hesabı için parayla takipçi satın alıyor, Instagram'daki takipçilerinin en az yüzde 20'si botlardan ve sahte profillerden oluşuyor.

Şu anda 39 yaşında olan Kim'in 154 milyon takipçisi, 22 yaşındaki olan Kylie'nin 153 milyon takipçisi var fakat Kylie’nin profiline yapılan beğeni ve yorum sayısı Kim’inkinden çok daha fazla. Kylie'nin paylaştığı selfieler Kim'in selfielerinden ortalama yüzde 30 daha fazla beğeni alıyor.

Edinilen bilgiye göre ünlü model Kylie Jenner’in Instagramda yaptığı paylaşım başına 1 milyon dolardan fazla para kazanıyor. Bu da ablası Kim Kardashian’ın canını sıkıyor ve kıskanmasına sebep oluyor.

Geçtiğimiz günlerde New York Times’ın etkinliğinde konuşan Kim Kardashian Instagramdaki beğeni sayısının gizlenmesinin insanlar için faydalı olacağını savunmuştu.