Kim Kardashian akım başlatmıştı! Çok zararlı çıktı...

Son zamanlarda Kim Kardashian ve Hilary Duff gibi ünlü isimlerin, demir ve süt seviyesini artırdığı, doğum sonrası depresyon riskini engellediği gerekçesiyle plesanta yemesi çok konuşulmuştu. Ancak uzmanlar bunun bilimsel bir dayanağının olmadığını ifade etti. Plesentanın içinde bulunan zararlı bakterilerin bilinenin aksine sağlığa zararlı olduğunu belirten uzmanlar ayrıca, bu bakterilerin süt yoluyla bebeğe de geçebileceğini ifade etti.