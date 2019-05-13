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  3. Kim Kardashian akım başlatmıştı! Çok zararlı çıktı...

Kim Kardashian akım başlatmıştı! Çok zararlı çıktı...

Kim Kardashian akım başlatmıştı! Çok zararlı çıktı...

Kim Kardashian'ın başlattığı plesenta yeme hakkında uzmanlardan çok ciddi bir uyarı geldi. Kanada Obstetrik ve Jinekoloji Derneği'nde yayınlanan bir çalışmada, sağlık açısından faydalı olduğu düşüncesiyle plesenta yeme trendinin tam aksine sağlıksız olduğu kaydedildi.

Son zamanlarda Kim Kardashian ve Hilary Duff gibi ünlü isimlerin, demir ve süt seviyesini artırdığı, doğum sonrası depresyon riskini engellediği gerekçesiyle plesanta yemesi çok konuşulmuştu. Ancak uzmanlar bunun bilimsel bir dayanağının olmadığını ifade etti. Plesentanın içinde bulunan zararlı bakterilerin bilinenin aksine sağlığa zararlı olduğunu belirten uzmanlar ayrıca, bu bakterilerin süt yoluyla bebeğe de geçebileceğini ifade etti.

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