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  3. Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı

Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı

Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı

Kim Kardashian hakkında şaşırtan bir olay ortaya çıktı. Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek yasal yollarla 3 ayda 17 tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamış.

Daha önce şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüşen Kim Kardashian'ın birçok kişinin daha serbest kalmasını sağladığı kaydedildi. 

Kardashian'ın yasal yolları izleyerek geçen 3 ayda 17 tutukluyu özgürlüğüne kavuşturduğu ortaya çıktı. 

Kardashian'ın avukatlar aracılığıyla ve federal hapishanelerdeki müebbet hapis mahkumları için oluşturulan First Step Act isimli reform ile söz konusu kişileri kurtardığı aktarıldı. 

Kim Kardashian daha önce ise eşi Kanye West'in Donald Trump’la görüşmesinden sonra boşanmaları için tehdit aldıklarını ve evliliklerinin sarsıldığını dile getirmişti. 

(Ntv)

 

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