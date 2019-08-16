Kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen suskunluğunu bozdu

Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, birkaç günlük Bodrum tatilini önceki gün sonlandırdı. İstanbul'a dönen Özçivit ailesi, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

KİLOLU HALİ OLAY OLMUŞTU

Havalimanında ve tatilde objektiflere yansıyan Fahriye Evcen'in kilolu halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kullanıcı Evcen'in kilolarını eleştirirken, güzel oyuncu bugün sessizliğini bozdu. Dalga geçmeye ve hakarete varan yorumlara bugün sosyal medya hesabından yanıt veren oyuncu, "Her anne, her kadın çok güzeldir!" dedi.

Öte yandan Twitter’da da #fahriyeçokgüzelsin hastagh’i ile ünlü oyuncuya destek mesajları geldi. Bazı yorumları şöyle:

-Manken güzelliği vardı kadında, anne olmuş yüzüne ayrı bir samimiyet, güzellik, tatlılık gelmiş. Güzelliğine laf edenler mi var şimdi bunun.

-Doğum yapar yapmaz fazla kilolarının derdine düşmemiş, zaten emziren annenin diyet yapması sütün kesilmesi demek, kadın çocuğunun anne sütü emmesini kendinden daha çok önemsemiş belliki. Yoksa fahriye evcen bu istese zayıflayamaz mı? Ana gibi ana olmuş helal

-Bir kadının bir kadına hele ki yeni doğum yapmış bir kadına böyle çirkin şeyler söylemesi çok üzücü umarım, bu çirkin duygularınızdan arınırsınız çok kötü kalplisiniz çok

-Yeni doğum yapmış bir insan. Doğumdan sonra ödem çok fazla oluyor ve kolay kilo alabiliyor. En azından çocuğunu bakıcıya bırakıp spora koşanlardan değil. Ki emziren bir annenin diyet yapması da çok zor. İnsanlar çok acımasız olmuş…

-Yeni doğum yapmış ve evinde oturup bebeğiyle ilgilendiği için kilo almış kadına nasıl çirkin diyebilirsiniz sırf kilo aldı diye? Nasıl böyle iğrenç yakıştırmalar yapabildiniz. Ama yokkk sizin için zayıflaması lazımdı süslenmesi lazımdı değil mi? Bi gidin işinize

ÜNLÜLERDEN DE DESTEK YAĞDI

Aynı zamanda güzel oyuncuya ünlü isimlerden de destek geldi. İşte o isimlerden bazıları: