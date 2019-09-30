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  3. Kibariye'ye eşi Ali Küçükbalçık'dan bir ihanet şoku daha!

Kibariye'ye eşi Ali Küçükbalçık'dan bir ihanet şoku daha!

Kibariye'ye eşi Ali Küçükbalçık'dan bir ihanet şoku daha!

Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi olan Ali Küçükbalçık'ın, yine şarkıcı eşine ihanet ederken görüntülendiği iddia edildi.

Sık sık Kibariye'yi aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Ali Küçükbalçık'ın adı yine bir skandala karıştı. Takvim'de yer alan habere göre; Küçükbalçık, önceki gün Yeşilköy'deki bir mekana iki kadınla buluştu. Yanındaki kadınlarla saatlerce oturup sohbet eden Küçükbalçık, görüntülenmemek için mekanın en arka kısmını tercih etti. Kibariye'nin eşi, yakalandığından haberi olmadığı için gece sonunda mekandan kızlarla ayrı ayrı çıktı.

KİBARİYE AFFEDİYOR

Aldatıldığını daha önce kabul eden Kibariye, yaptığı bir açıklamada; "Bir günlük kaçamak için kocamı boşamam, milyon borcu da olsa borç ödenir" demişti.

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