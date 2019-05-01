Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,965
  • 6,6926
  • 245.254
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Bülent Burak Uçak ile Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi. Kibariye ve eşi ile Bülent Burak’ın ailesi yaklaşık 4 yıl önce karakolluk olmuştu.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle dünyaevine girdi.

Düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Çift, Kibariye’nin Bağdat Caddesi’nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.

Kibariye’nin 75 yaşındaki annesi Makbule Tokmak'ın torununun düğününde oynadığı anlar ise sosyal medyada geniş yer buldu.

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık 14 yaşındayken sosyal medya üzerinden Burak isimli gençle tanışmıştı. Birgül Küçükbalçık o dönem reşit olmadığı için aileler karakolluk olmuş,  hatta devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da girmişti. Birgül Küçükbalçık, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra iki aile buluşup uzlaştı ve 2018 senesinin ekim ayında nişan yüzükleri takıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü'nün dadı imtihanı... 20 dadıyı testten geçirdi
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
Yeni nesil yayıncılık sloganıyla başarılı programlara imza atan 360 ekranlarında yarışma tutkunların

Hem Yarıştılar Hem de Eğlendiler!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü isimlerin eski aşkları

Büyüleyici Fotoğraflarıyla Dünyanın En İyi Plajları