Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle dünyaevine girdi.

Düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Çift, Kibariye’nin Bağdat Caddesi’nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.

Kibariye’nin 75 yaşındaki annesi Makbule Tokmak'ın torununun düğününde oynadığı anlar ise sosyal medyada geniş yer buldu.

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık 14 yaşındayken sosyal medya üzerinden Burak isimli gençle tanışmıştı. Birgül Küçükbalçık o dönem reşit olmadığı için aileler karakolluk olmuş, hatta devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da girmişti. Birgül Küçükbalçık, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra iki aile buluşup uzlaştı ve 2018 senesinin ekim ayında nişan yüzükleri takıldı.



