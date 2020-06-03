Yönetmenliğini Kamil Çetin'in yaptığı Ketenpere filmi bu akşam izleyicilerle buluşacak. Ketenpere filmine dair araştırmalar hız kazandı. Ketenpere filmi konusu nedir? Ketenpere oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Ketenpere, başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı ilginç konusu ile izleyenlere eğlenceli vakit geçirten film olarak izleyici karşısına çıkıyor.

KETENPERE FİLMİ KONUSU NEDİR?



Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer.

Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender’i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa’nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler.

Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa’nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender’e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

KETENPERE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?



Şafak Sezer

Hakan Ural

Mehmet Esen

Elif Erol

Orhan Aydın

Serkan Şengül

Volkan Başaran

Turabi Çamkıran