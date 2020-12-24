Keremcem ve Aslı Bekiroğlu Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen için aynı projede

Acun Ilıcalı kurmuş olduğu Exxen platformu için başarılı oyuncuları bünyesinde toplamaya devam ediyor. Son olarak 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde rol alan Keremcem yeni bir anlaşma ile ekranlara dönüyor.



Exxen'de yayınlanacak olan Yetiş Zeynep dizisinde rol alacak olan Keremcem'in partneri Aslı Bekiroğlu olacak. Yetiş Zeynep dizisi Exxen'de 10 Ocak 2021 tarihinden sonra yayın hayatına başlayacak.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

KEREMCEM KİMDİR?

Keremcem, 1977 yılında Milas'ta dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise öğrenimini Milas'ta bitirmiştir. Lise yıllarında gitar ile tanışan sanatçı 1996 yılında Elimde değil adlı ilk bestesini yapmıştır. 2003 yılında Ege Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü bitirmiştir. 2005 yılında ise Eylül adlı ilk albümünü çıkarmıştır.

Altın Kelebek adlı müzik yarışmasında yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı olarak ödül almıştır. Yine 2005 yılında Aslı ile Kerem adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2009 yılında askerlik görevini tamamlayan Keremcem; Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Almanya, Azerbaycan'ı kapsayan 170 konserlik turneye çıktı.