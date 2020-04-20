Kerem Tunçeri sessizliğini bozdu! İfşa paylaşımlarını affetmedi
Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edildikten sonra pek çok fenomen tarafından mesajları ifşa edilen basketbolcu Kerem Tunçeri harekete geçti. Dava açacağını sosyal medya hesabından açıklayan Tunçeri, "Adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik soruşturma başlatılması ve manevi tazminat davaları açılması için başvuru yaptım" dedi.
Ünlü oyuncu Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtı. Sürpriz aşktan sonra Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar arka arkaya ifşa edildi. Yapılan paylaşımlar sonrası Kerem Tunçeri sosyal medyanın gündemine oturdu.
O PAYLAŞIMLARI AFFETMEDİ
Yaşananlardan eski basketbolcu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım."