Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı konuşulan Gökçe Bahadır cephesinden açıklama geldi

Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin, Gökçe Bahadırile aşk yaşadığı öne sürüldü.

41 yaşındaki eski basketbolcu ve Gökçe Bahadır'ın, bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edildi.

'HABER TAMAMEN YALAN'

Dedikodularla ilgili ilk açıklama, ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden geldi. Açıklamada, “Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile" denildi.

