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  • Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı konuşulan Gökçe Bahadır cephesinden açıklama geldi
01 Aralık 2020 Salı 10:30 | Son Güncelleme:

Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı konuşulan Gökçe Bahadır cephesinden açıklama geldi

Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı konuşulan Gökçe Bahadır cephesinden açıklama geldi

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin alışveriş yaparken görüldüğü öne sürülmüştü. Bahadır cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin, Gökçe Bahadırile aşk yaşadığı öne sürüldü.

41 yaşındaki eski basketbolcu ve Gökçe Bahadır'ın, bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edildi.

'HABER TAMAMEN YALAN'

Dedikodularla ilgili ilk açıklama, ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden geldi. Açıklamada, “Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile" denildi.

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