Kerem Tunçeri ile Hande Taşkın ifşa davasında flaş gelişme! Hapis şoku yaşadı

Geçtiğimiz aylarda manken Hande Taşkın ve ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladı. Ancak Hande Taşkın mesajlaşmaları ifşa edince Kerem Tunçeri ile mahkemelik oldu.

Günaydın'da yer alan habere göre, Kerem Tunçeri, Cumhuriyet Başsavcılığına Hande Taşkın hakkında suç duyurusunda bulunarak saygın bir kişiliğe sahip olduğunu, düşürüldüğü bu durumla onur, şeref ve saygınlığına zarar verildiğini kaydederek, "Aileme düşkünüm ve kız çocuk babasıyım." diyerek Taşkın'ın cezalandırılmasını istedi.

ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINA ZARAR VERİLDİĞİ…

Kerem Tunçeri’nin savcılığa başvurmasının ardından Hande Taşkın hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Hande Taşkın, Tunçeri ile olan yazışmaları bir arkadaşına gönderdiğini, kendisinin sosyal medyada paylaşmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

HANDE TAŞKIN’A 3 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Hande Taşkın hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal etme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.