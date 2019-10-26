Kerem Lafçı kimdir, kaç yaşında? Kerem Lafçı ile evlenen Fatmagül Fakı kimdir, kaç yaşında?

Kerem Lafçı kimdir, kaç yaşında? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'la adını duyuran Fatmagül Fakı dün akşam 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile Raffles Hotel'de görkemli bir düğünle evlendi. Fakı, gelin evinden davul, zurna ile çıktI. Fulya Terim, eşi Fatih Terim, kızı Buse Terim ve damadı Volkan Bahçekapılı ile birlikte törendeki yerini aldı. Fatmagül Fakı'nın eşi Kerem Lafçı kimdir, kaç yaşında? merak edilmeye başladı. İşte yanıtı..

KEREM LAFÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatmagül Fakı ve Kerem Lafçı'nın 2 yıldır birlikte olduğu biliniyor. Çift, dün akşam Raffles Hotel'de dünya evine girdi. Buse Terim'in ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da yakın arkadaşı olduğu bilinen Kerem Lafçı hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Bilgiler güncellediğinde haberimizde olacak.

FATMAGÜL FAKI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatmagül Fakı, 1990 Konya'da doğmuş, Hatay'da büyümüştür. Fatmagül Fakı 2010 yılında Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olmuş daha sonra kısa bir süre hosteslik yapmıştır. Survivor yarışması ile tanınan Fakı, ardından da magazin D sunuculuğu yapmıştır. Güzel isim oyunculuğun yanı sıra Güneşin Kızları dizisinde Didem karakterini canlandırmış ve Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştır.