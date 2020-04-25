Kerem Bursin'in hayatı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2013-2014 yılları arasında Güneşi Beklerken dizisinde yer alan Kerem Bursin Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce,Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır. Peki, Kerem Bursin'in yeni sevgilisi Demet Özdemir mi? Kerem Bursin ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KEREM BURSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır.Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi.9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015 'te ise Mavi Jeans'ın, reklam yüzü oldu.Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde #1jean1tişört etiketi ile rol aldılar. İkili reklamda Maroon5'in This Love şarkısını seslendirdi. Çiftin ikinci reklam filmleri 2015 Eylül'de #yepyenibirjean etiketi ile gerçekleşti. 2016 da Serenay Sarıkaya ile birlikte üçüncü reklam filminde #yaşasınmavi etiketi ile rol aldılar. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur.

KEREM BURSİN'İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü oyuncu Kerem Bursin'in Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edildi.

Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir nerelidir?