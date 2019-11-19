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Kerem Bürsin'in yeni dizisi belli oldu

Kerem Bürsin'in yeni dizisi belli oldu

Son olarak 'Muhteşem İkili' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Kerem Bürsin'in yeni projesi belli oldu. Bürsin'in rol arkadaşı da açıklandı.

Bir dönem Yaşamayanlar adlı internet dizisiyle dijitalde rol alan Kerem Bürsin, yeniden bir internet projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bürsin, NGM Yapım'ın beIN CONNECT için çekeceği 'Hayaller ve Hayatlar' dizisinde başrol oynayacak.

ROL ARKADAŞI DA BELLİ OLDU

Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ile Ayşe Kutlu yazıyor. Çekimlerine ocak sonunda başlanması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda da Kerem Çakıroğlu oturacak. Ayrıca dizinin ikinci belli olan oyuncusu Yiğit Kirazcı oldu. Kirazcı, son olarak 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminde başrol oynamıştı... 

Dizideki 4 şehirli genç kadın rollerini kimlerin canlandıracağı ise merak konusu oldu.


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