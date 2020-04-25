Kerem Bürsin'in yeni aşkı Demet Özdemir mi?

Serenay Sarıkaya ile 2015 yılında başlayan ve 4 sene sürdükten sonra geçen yıl ilişkisine nokta koyan Kerem Bürsin, bir süredir özel hayatıyla gündemde. Sarıkaya'dan sonra adı birçok güzelle anılan Bürsin'in, son olarak ünlü bir oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi.

KEREM BÜRSİN, DEMET ÖZDEMİR'LE Mİ BİRLİKTE?

Magazin gündemine bomba gibi düşen Kerem Bürsin'in, Demet Özdemir ile birlikte olduğu iddia edildi. Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in bir süredir yakınlaştığı ortaya çıktı. Eskiden de tanışan çift ortak arkadaşları nedeniyle daha sık görüşmeye başladığı belirtildi. Taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

KEREM BURSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce,Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır.

Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır.Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi.9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015 'te ise Mavi Jeans'ın, reklam yüzü oldu.Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde #1jean1tişört etiketi ile rol aldılar. İkili reklamda Maroon5'in This Love şarkısını seslendirdi. Çiftin ikinci reklam filmleri 2015 Eylül'de #yepyenibirjean etiketi ile gerçekleşti. 2016 da Serenay Sarıkaya ile birlikte üçüncü reklam filminde #yaşasınmavi etiketi ile rol aldılar. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Özdemir, bir röportajda babasıyla ilişkisi hakkında “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.” demişti.

Bengü’nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Mustafa Sandal’ın “Ateş Et ve Unut” adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv’de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide “Aylin” karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide “Alya” karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise “Demet” karakterini canlandırmıştır. Star TV’de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide “Aslı” karakterini canlandırmıştır.

Bengü’nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmış olan No:309 adlı dizide “Lale” karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak’ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans

Ediyorsun filminde “Aysel” karakterini canlandırmıştır.

2018-2019 yıllarında Star Tv’de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide “Sanem” karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D’or Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.