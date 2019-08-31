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  3. Kerem Bürsin'in eski sevgilileri Serenay Sarıkaya ve Hande Doğandemir şaşırttı

Kerem Bürsin'in eski sevgilileri Serenay Sarıkaya ve Hande Doğandemir şaşırttı

Kerem Bürsin'in eski sevgilileri Serenay Sarıkaya ve Hande Doğandemir şaşırttı

Serenay Sarıkaya ile Hande Doğandemir'in geçtiğimiz günlerde bir mekanda birlikte eğlendiği iddia edildi. Kerem Bürsin'in eski sevgilileri olan Sarıkaya ve Doğandemir, görenleri şaşırttı.

İKİSİ AYNI ADAMLA ÇIKMIŞTI

Salı akşamı İstanbul'un ünlü mekanlarından Gizli Kalsın'a gidenler, çok ilginç bir olayla karşılaştı! Mekanda Kerem Bürsin'in iki eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile Hande Doğandemir birlikte eğleniyordu. Hem sohbet eden, hem de şen şakrak vakit geçiren iki ünlü oyuncuya görenler, gözlerine inanamadı. Bürsin, Doğandemir'le 2014 yılında birlikteydi, Sarıkaya ile ise bu yaz başı yollarını ayırdı. (Sabah)

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