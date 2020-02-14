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  3. Kerem Bürsin'in açıklaması Cem Yılmaz'ı kızdırdı mı? Yaptığı gönderme olay oldu!

Kerem Bürsin'in açıklaması Cem Yılmaz'ı kızdırdı mı? Yaptığı gönderme olay oldu!

Kerem Bürsin'in açıklaması Cem Yılmaz'ı kızdırdı mı" Yaptığı gönderme olay oldu!

Oyuncu Kerem Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la yeni bir ilişkiye başlaması hakkında, "Herkes mutlu olsun" dedi. Yılmaz'dan bu sözlere göndermeli bir paylaşım geldi.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan sonra Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başladı. İkilinin yeni ilişkisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Günlerdir eleştirilerin hedefi olan Cem Yılmaz, Birleşmiş Milletler'in logosunu paylaşarak tepkilere gönderme yaptı.

"BİR BU KALMIŞTI"

Kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile Atina'da tatil yaparken yakalanan ve sonrasında ilişkisini inkar etmeyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Samyeli'yi Sarıkaya ile aldattığı konuşulan Yılmaz, Instagram hesabından "Bir bu kalmıştı, iyi oldu" notuyla Birleşmiş Milletler'in 'Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!' açıklamasını paylaştı.

KEREM'E GÖNDERME Mİ YAPTI?

Yılmaz'ın bu paylaşımı ise dün akşam Etiler'de görüntülenen Kerem Bursin'in yaptığı yorumu akıllara getirdi. Serenay Sarıkaya ile 4 yıl aşk yaşayan Bursin, Serenay ve Cem aşkı için "Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" demişti.


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