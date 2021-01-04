Kerem Bürsin'i hiç böyle görmediniz! Sen Çal Kapımı'da başrol krizi... Serkan ve Eda'nın arasına Prens Seymen girdi

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in rol aldığı, Fox TV'de ekrana getirilen Sen Çal Kapımı dizisinde dengeler değişmeye başladı. Dizinin hikayesinde yapılan büyük değişimlerin reytinglere yansıyıp yansımayacağı ise merak edilmeye başlandı.

Sen Çal Kapımı dizisi kadrosuna ilk olarak İlayda Çevik, Balca Koçak karakteri ile dahil oldu. Daha sonra Ayşegül İşsever Semiha ve son olarak da Survivor yarışması ile popüler olan Mert Öcal, Prens Seymen olarak kadroya katıldı. Eda ve Serkan'ın dolu dizgin aşk yaşaması istenirken dizide ters köşe yaşanacak.

Sen Çal Kapımı 26. yeni bölümünde bir yanda Serkan’ın aklını çelmeye çalışan Balca'nın ısrarı, diğer yanda da Prens Seymen’in Eda’dan hoşlanması dengeleri değiştirecek. Semiha, Prens Seymen'i şirkete sokarken yeni planlar kurmuştur.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Eda, Prens Seymen ile Serkan da Balca yemeğe çıkar. Restoranda karşılaşan Serkan ve Eda arasında geçen diyalog izleyenleri hüsrana uğratır.

Yemekte Eda ve Prens Seymen dans eder. Serkan, Eda'yı başka birinin kollarında görünce çileden çıkar ve Prens Seymen'e yumruk atar.

Serkan'ın yumruk attığı anlar fragmana damga vururken sosyal medyada gündem oldu.



