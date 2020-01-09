Kerem Bürsin'e niyet Burak Yörük'e kısmet! Baraj dizisinin başrolleri belli oldu

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın unutulmaz filmi Baraj'ın dizi versiyonu için hazırlıklar sürüyor. Medyapım ile Yağmur Ünal'ın FOX için hazırladığı dizide Türkan Şoray'ın hayat verdiği karakteri canlandırması için Biran Damla Yılmaz ile anlaşılmıştı.

BAŞROL BELLİ OLDU

Biran Damla Yılmaz'ın ardından erkek başrol de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin'in başrol teklifini reddetmesinin ardından Burak Yörük ile anlaşma sağlandı. Dizinin çekimlerinin ise bir ay sonra başlayacağı belirtildi.