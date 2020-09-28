Kerem Bürsin'den sete havalı giriş!

Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Sette oyuncu arkadaşlarıyla bol bol eğlenen Bürsin, bunları sosyal medya hesabından da paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak Bürsin’in elinde telefonu ve kahvesiyle sete kaykayla geldiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. O anlar takipçileri tarafından büyük ilgi gördü...