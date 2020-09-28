28 Eylül 2020 Pazartesi 13:44 | Son Güncelleme:
Kerem Bürsin'den sete havalı giriş!
"Sen Çal Kapımı" dizisinde Hande Erçel'le başrol oynayan Kerem Bürsin'in set arkası halleri paylaşıldı. Bürsin'in sete kaykayla gelmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Sette oyuncu arkadaşlarıyla bol bol eğlenen Bürsin, bunları sosyal medya hesabından da paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak Bürsin’in elinde telefonu ve kahvesiyle sete kaykayla geldiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. O anlar takipçileri tarafından büyük ilgi gördü...