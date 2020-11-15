Kerem Bürsin'den partneri Hande Erçel'le aşk ve evlilik iddialarına yanıt: Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum

Birlikte oldukları iddia edilen hatta evlenecekleri bile yazılan Hande Erçel ile Kerem Bürsin peş peşe aşk ve evlilik hakkındaki iddialara ilişkin konuştu. ‘Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, birlikte oldukları yönündeki haberlere son noktayı koydu.

Hayatında kimsenin olmadığını aktaran Hande Erçel, “Şu an iş yapıyorum. Hayatımda kimse yok. Hayat ne getirir belli olmaz. İsterse insanlar evlenir, istemezlerse evlenmezler. Her zaman bu şekilde bakıyorum' diyerek konuyu kapattı.

Kerem Bürsin de Hande Erçel'in ailesinin kendisiyle evlenmesi konusunda ısrar ettiği haberleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Oyuncu, “Bu haberleri ilk defa duyuyorum. Bence bu iddialar sadece bir dedikodu. Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Hiç bilmiyorum, duymadım’’ ifadelerini kullandı.