Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya'yla ilgili olay yaratan sözlerine yeni açıklama

Olayın çok büyüdüğünü dile getiren Kerem Bürsin, 2. Sayfa kameralarına şöyle konuştu: "O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi. Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli bayılıyorum ona ilk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner onunla her zaman çalışmak isterim."