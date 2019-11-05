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  3. Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya'yla ilgili olay yaratan sözlerine yeni açıklama

Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya'yla ilgili olay yaratan sözlerine yeni açıklama

Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya'yla ilgili olay yaratan sözlerine yeni açıklama

Oyuncu Kerem Bürsin, 'Yaşamayanlar' dizisindeki rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile ilgili "Soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyordu" diyerek magazin gündemini sallamıştı. Bürsin'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Olayın çok büyüdüğünü dile getiren Kerem Bürsin, 2. Sayfa kameralarına şöyle konuştu: "O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi. Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli bayılıyorum ona ilk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner onunla her zaman çalışmak isterim."

Kerem Bürsin'den olay yaratan sözlerine yeni açıklama
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