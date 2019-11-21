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Kerem Bürsin ve Melisa Şenolsun yakınlaştı iddiası!

Kerem Bürsin ve Melisa Şenolsun yakınlaştı iddiası!

Geçtiğimiz günlerde YouTuber Duygu Özaslan ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Kerem Bürsin'in, meslektaşı Melisa Şenolsun ile yakınlaştığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık ilişkisi sona eren Kerem Bürsin'in, Youtuber Duygu Özaslan ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Özaslan iddiaları yalanlarken, Bürsin'in aşk hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

MELİSA ŞENOLSUN İLE Mİ AŞK YAŞIYOR?

Snob Magazin'in haberine göre; Kerem Bürsin, meslektaşı Melisa Şenolsun ile duygusal bir yakınlaşma yaşadı. Bürsin, geçtiğimiz hafta Melisa Şenolsun ile birlikte ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldı.

İddialara göre; Kerem Bürsin, festivalde giydiği yeşil kıyafet ile olay olan Melisa Şenolsun ile samimiyetini ilerletti. Bürsin ile Şenolsun'un Los Angeles'da caddeleri birlikte arşınladıkları da öne sürüldü. Festivalin bitmesinin ardından Melisa Şenolsun'un önceki gün İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Kerem Bürsin'in ise bir süre daha ABD'deki ailesinin yanında kalacağı öğrenildi.


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