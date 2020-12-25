Kerem Bürsin, Uraz Kaygılaroğlu ve Akın Akınözü geride kaldı... Engin Akyürek açık ara zirvede!

Televizyon ekranlarının tanıdık simaları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettiriyor. Oyuncular, oynadıkları dizilerin reytingleri kadar sosyal medyadaki takipçi sayıları ve aldıkları etkileşime de bir hayli önem vermeye başladı. Kerem Bürsin, Uraz Kaygılaroğlu, Akın Akınözü gibi isimlerin yer aldığı listede sürpriz bir isim bu hafta yükselişe geçti.



Sosyal medyada en çok konuşulan oyuncular televizyon ekranlarında izlenen yapımlar ile paralel olarak ilerliyor. Sefirin Kızı dizisinden Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek, Sen Çal Kapımı dizisinden Kerem Bürsin, Baraj dizisinden Feyyaz Duman, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden İbrahim Çelikkol ve Hercai dizisinden Akın Akınözü her hafta listeye girmeyi başaran erkek oyuncular arasında yer alıyor.

ENGİN AKYÜREK ZİRVEYİ KAPTI!

Sosyal medyada en çok konuşulan erkek oyuncular DigiLuf tarafından yayınlandı. Bu haftaki verilere göre Sefirin Kızı dizisi ile büyük çıkış yakalayan Engin Akyürek zirvede yer alıyor. Başarılı oyuncunun rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ise listede altıncı sırada bulunuyor. Sen Çal Kapımı oyuncusu Kerem Bürsin ikinci, Baraj dizisinden Feyyaz Duman üçüncü, Zümrüdüanka dizisinden Alp Navruz ise dördüncü oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda da listede hep ilk sırada yer alan Engin Akyürek yurtdışında da sevilen oyuncular arasına girmeyi başardı. Başarılı oyuncu Sefirin Kızı dizisi ile büyük beğeni toplamışa benziyor.