Kerem Bürsin tekneden düştü! Sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya ile ilişkisini sonlandıran Kerem Bürsin, bir süredir arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyordu. Ancak yakışıklı oyuncu talihsiz bir kaza geçirdi. Geçen aydan beri Bodrum'da olan Bürsin, kaldıkları tekneden denize düştü.



OMURGASI KIRILDI

Teknedeki dostları tarafından hemen sudan çıkarılan oyuncu, acilen hastaneye kaldırıldı. "Omurga kırığı" teşhisi konulan Kerem Bürsin, yaklaşık 10 gündür tedavi görüyor. Ayrıca korse kullanan oyuncunun sağlık durumu da günden güne iyiye gidiyor. Fizik tedavi sayesinde kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşacağı belirtiliyor.