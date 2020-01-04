Kerem Bürsin Tarık Akan rolünü reddetti! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın unutulmaz filmi Baraj'ın dizi versiyonu için hazırlıklar sürüyor. Medyapım ile Yağmur Ünal'ın FOX için hazırladığı dizide Türkan Şoray'ın hayat verdiği karakteri canlandırması için Biran Damla Yılmaz ile anlaşılmıştı.

Tarık Akan'ın rolü için de Kerem Bürsin'e teklif gitmişti. Ancak TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre senaryoyu çok beğenen Bürsin'in, yurtdışıyla ilgili planları nedeniyle projeyi kabul etmediği öğrenildi. Rol için 4N1K'nın yıldızı Burak Yörük ile görüşülüyor. Baraj'ı Hasan Tolga Pulat yazıp yönetecek.