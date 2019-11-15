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  3. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu

Oyuncu Kerem Bürsin'in, fenomen bir isimle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu fenomenin ise Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya çok benzediği öne sürüldü.

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 4 yıllık ilişkisi geçtiğimiz nisan ayında sona ermişti. Biten ilişkinin ardından ikili hakkında sık sık yeni aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. 

FENOMEN BİRİYLE Mİ AŞK YAŞIYOR?

Son olarak 2. Sayfa'nın iddiasına göre Kerem Bürsin, fenomen bir isimle yeni bir ilişkiye başladı. İsminin açıklanmasını istemeyen fenomenin de bu iddiaları doğruladığı öne sürüldü.

SERENAY SARIKAYA'YA BENZİYOR İDDİASI

Kerem Bürsin'in yeni sevgilisinin ise eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya çok benzediği belirtildi. Henüz ciddi bir ilişki yaşamaya hazır olmadığı için kameralar karşısına çıkmadığı öğrenilen oyuncunun, ne zaman bir açıklama yapacağı da henüz merak konusu.


Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
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