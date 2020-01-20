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  3. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkındaki sorulara ne yanıt verdi"

Oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam yakın dostu Nilperi Şahinkaya'nın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Etiler'deydi.

Mekanın VIP bölümünü kapatan Bürsin, arkadaşlarıyla 5 saat boyunca eğlendi. Gece yarısı mekandan çalgıcılarla ayrılan Kerem Bürsin'in keyfi yerindeydi.

“Siz de Cem Yılmaz gibi Serenay Sarıkaya'yı gizlice takip ediyor musunuz sosyal medyadan?” şeklindeki soru karşısında bozulan oyuncu, “Bu konulara hiç girmeyelim arkadaşlar lütfen” diyerek uzaklaştı.


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