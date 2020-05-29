Kerem Bürsin şaşırttı: Demet'ten daha önemli şeyler var!

Kerem Bürsin 3 yıllık sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan 2019’da ayrılmıştı. Ocakta da Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

"BU KONULARA HİÇ GİRMEYELİM"

Oyuncu önceki gün Bebek’teydi. Yapım şirketinden çıkıyordu. Koronavirüse karşı önlemini almış, maskesini takmayı ihmal etmemişti. Kerem Bürsin, Demet Özdemir’e dair sorulara kızdı. “Bu konulara şimdi hiç girmeyelim. Konuşacak daha önemli şeyler var” dedi.

“OLAĞANÜSTÜ BİR İNSAN”

Yeni dizisi ‘Sen Çal Kapımı’daki partneri Hande Erçel’in kendisi için söylediği “Olağanüstü bir insan” sözleri hatırlatılınca da güldü ve “Söylediği gibi çok iyi anlaştık, açıkçası güzel bir enerji yakaladık” yorumunu yaptı.

