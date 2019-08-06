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  3. Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: Omuriliğimi kırdım

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: Omuriliğimi kırdım

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: Omuriliğimi kırdım

Kerem Bürsin Bodrum tatilinde tekneden düştü. Omurgası kırılan, fizik tedavi gören Bürsin, çektiği video ile “iyiyim” mesajı verdi.

Arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatile çıkan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, talihsiz bir kaza geçirdi. Bürsin, kaldıkları tekneden denize düştü. Omurgası kırılan Kerem Bürsin, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla geçirdiği kazayı doğruladı.

Olayın dört hafta önce yaşandığını ve omuriliğini kırdığını söyleyen Bürsin, "Bugün benimle çıkan haberler maalesef doğru.Omuriliğimi kırdım. 4 hafta önce kırdım.Dört haftadır korse takıyorum. Son haftama girdim çok mutlu ve heyecanlıyım. Her şey gayet iyi ve yolunda. Destekleriniz için teşekkürler, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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