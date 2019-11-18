Kerem Bürsin ile fenomen Duygu Özaslan aşk mı yaşıyor? İşte ilk açıklama

Haberler karşısında Kerem Bürsin sessizliğini korurken, Duygu Özaslan'dan bir açıklama geldi. Konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özaslan, oyuncuyu tanımadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

'BÖYLE BİR ŞEY YOK'

Ünlü Youtuber paylaştığı videoda, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz. Aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim nerden çıkardı, bu senaryoları kim yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha neler konuşacaklar? Ben de izleyeceğim" dedi.