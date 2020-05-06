Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk yaşıyor mu? Canlı yayında açıkladı!

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir’in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bürsin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmişti.

Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bürsin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile çıkan aşk dedikodularını ti’ye aldı.

Bürsin, “Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç’den başlayıp Z’ye kadar gideceğim” diyerek şakalaştı.